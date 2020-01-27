Члены Академии Мамбы почтили Коби Брайанта и других погибших минутой молчания

Работники и ученики Спортивной академии Мамбы, принадлежавшей легенде Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанту почтили погибшего баскетболиста, его дочь Джинну и ещё семерых погибших минутой молчания. Вертолёт, на котором находился Брайант, направлялся именно в вкадемию.



Вместе с Брайантом и его дочерью погибли её одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

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Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».