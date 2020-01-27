Одом: если бы бог спросил, кого пожалеть – меня или Коби, я бы выбрал его

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом поделился эмоциями после гибели Коби Брайанта. 26 января Брайант погиб при крушении вертолёта вместе со своей 13-летней дочерью и ещё семью людьми.



«Эти фото — лишь малая часть нашей дружбы. Коби научил меня очень многому на площадке и за её пределами. На площадке он научил меня находить дыры в защите. Как добиться того, чтобы победа была самым важным. Вне паркета он научил меня самостоятельно подписывать чеки. Все, кто знает мою историю, осведомлены, что я многое потерял в жизни, но потерю Коби я могу сравнить только с потерей своего сына. Пусть у нас и были другие отношения — он был моим учителем, а я был его братом.



Я не мог дышать, узнав эту страшную новость. Я думал, что даже если вертолёт потерпел крушение, то он должен как-то выжить. Каким-то образом выпрыгнуть из него. Можно подумать, что если ты забиваешь восемь или девять мячей подряд на тренировке, то это хорошо. Но он забивал 13 или 14 мячей подряд. Я жду, что эта новость окажется не правдой. Господь не мог забрать моего брата так рано. Я знаю, что в моей жизни было много всего, связанного с наркотиками и подобным. Если бы бог явился ко мне, когда я был в коме, и спросил, кого ему пожалеть – меня или Коби, я бы выбрал его. Сегодня я пойду на тренировку в честь моего любимого брата. Я люблю тебя, брат», — написал Одом в своём «инстаграме».