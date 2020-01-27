Коби Брайант в конце 2019 года планировал запатентовать прозвище дочери
Легендарный баскетболист Коби Брайант в конце декабря подал заявку на патент названия «Mambacita», сообщает TMZ. Мамбасита — прозвище дочери Коби Брайанта — Джинны. Коби и Джинна погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии. С ними на борту находились ещё семь человек, ни один из присутствовавших на борту не выжил.
Джинна играла в баскетбол в академии Мамбы, Брайант лично тренировал дочь. Название «Mambacita» предполагалось использовать на спортивной экипировке.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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