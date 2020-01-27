Вертолёт Брайанта получил специальное разрешение на полёт в условиях тумана

Вертолёт, потерпевший крушение, в результате которого погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, получил специальное разрешение на полёт в условиях тумана, сообщает The New York Times. Ранее сообщалось, что в день авиакатастрофы погодная ситуация не отвечала минимальным стандартам для полётов.



Непосредственно перед потерей радиосвязи пилот попросил диспетчерскую службу внимательно следить за полётом, что подразумевает непрерывную радиосвязь с диспетчерами. Из-за густого тумана и плохой видимости полёты в этот день могли выполняться только по приборам.



Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».