Коби Брайанта могут включить в Зал славы баскетбола в 2020 году
Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолёта 26 января, будет включён в Зал славы баскетбола в 2020 году, сообщил в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания. Вместе с Брайантом в Зал славы будут включены Тим Данкан и Кевин Гарнетт.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
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