Бил: Коби Брайант был нашим Майклом Джорданом

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.



«Коби Брайант был нашим Майклом Джорданом. Половине из нас посчастливилось поиграть с ним или против него. Эта трагедия коснулась всех в лиге. Если вы говорите «Лейкерс», вы подразумеваете Коби», — приводит слова 26-летнего Брэдли Била The Athletic.



Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой Коби и его достижения будут помнить вечно.