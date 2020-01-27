Тэйтум: Коби Брайант — причина, по которой я начал играть в баскетбол

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.



«Сердце разбито. Мой герой. Мой идол. Причина, по которой я начал играть в баскетбол, причина, по которой я полюбил эту игру. В детстве я хотел стать таким же как ты, чтобы ты был моим наставником. Я благодарен за всё, что ты сделал для меня.



Ты вдохновлял меня, я благодарен за это. Люблю тебя. Грустный, грустный день. Покойтесь с миром, Коби и Джинна. Молюсь за семью», — написал Джейсон Тэйтум в своём «инстаграме».

Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».