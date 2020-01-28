Ургант почтил память Коби Брайанта, положив в карман платок с символикой «Лейкерс»

Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант в очередном выпуске передачи «Вечерний Ургант» почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта. В нагрудном кармане пиджака Урганта виднелся платок с символикой клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» — команды, за которую Брайант играл на протяжении всей карьеры.

Фото: Эфир «Вечернего Урганта» от 27.01.2020

Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».