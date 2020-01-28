Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ургант почтил память Коби Брайанта, положив в карман платок с символикой «Лейкерс»

Ургант почтил память Коби Брайанта, положив в карман платок с символикой «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант в очередном выпуске передачи «Вечерний Ургант» почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта. В нагрудном кармане пиджака Урганта виднелся платок с символикой клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» — команды, за которую Брайант играл на протяжении всей карьеры.

Фото: Эфир «Вечернего Урганта» от 27.01.2020

Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

«Коби, сгори в аду, насильник». Феминистки против скорби по легенде баскетбола
Дело дошло до того, что аккаунты разгорячившихся дамочек банит «Твиттер», а болельщики призывают их образумиться.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020