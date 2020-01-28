Уильямс: Коби Брайант был уникальным баскетболистом

Центровой БК «Локомотив-Кубань» Алан Уильямс поделился эмоциями от гибели легенды баскетбола Коби Брайанта.
«Когда Коби приезжал в своём последнем сезоне в Финикс у меня был шанс сыграть против него. Это был особенный момент. Коби столько значил для баскетбола… Находясь с ним на площадке все испытывали невероятные эмоции. Помню этот день, как сейчас! Он был уникальным баскетболистом, одним из лучших в истории. Кроме этого Коби был замечательным семьянином и сделал множество добрых дел. Сейчас все мысли о его семье, детях, а также о родственниках тех, кто также погиб в этой ужасной катастрофе», — приводит слова Уильямся официальный сайт «Локо».
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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