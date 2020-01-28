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«Кливленд» прервал свою 7-матчевую серию поражений, обыграв «Дейтройт»

«Кливленд» прервал свою 7-матчевую серию поражений, обыграв «Дейтройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:100.

Самый значительный вклад в победу «Кавальерс» внёс защитник Коллин Секстон, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора и 5 передач. Дабл-даблом в составе гостей отметился канадский центровой Тристан Томпсон – 17 очков, 11 подборов и 1 передача.

Больше всех очков в составе «Детройта» набрал разыгрывающий Реджи Джексон – 16 очков, а также 2 подбора и 2 передачи.

«Детройт Пистонс» (17-31) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Кливленд Кавальерс», прервав свою серию из 7 поражений кряду, – на 14-м месте.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 115
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Джексон - 16, Драммонд - 15, Михайлюк - 13, Галлоуэй - 11, Мейкер - 9, Моррис - 9, Браун - 8, Вуд - 8, Думбуйа - 8, King - 3, Боун, Гриффин, Кеннард, Роуз, Снелл, Томас, Фрейзер
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Лав - 20, Томпсон - 17, Маккинни - 15, Нэнс - 10, Портер - 9, Осман - 7, Гарлэнд - 6, Хенсон - 4, Экзам - 4, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Уэйд
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