«Кливленд» прервал свою 7-матчевую серию поражений, обыграв «Дейтройт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:100.
Самый значительный вклад в победу «Кавальерс» внёс защитник Коллин Секстон, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора и 5 передач. Дабл-даблом в составе гостей отметился канадский центровой Тристан Томпсон – 17 очков, 11 подборов и 1 передача.
Больше всех очков в составе «Детройта» набрал разыгрывающий Реджи Джексон – 16 очков, а также 2 подбора и 2 передачи.
«Детройт Пистонс» (17-31) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Кливленд Кавальерс», прервав свою серию из 7 поражений кряду, – на 14-м месте.
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 115
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Джексон - 16, Драммонд - 15, Михайлюк - 13, Галлоуэй - 11, Мейкер - 9, Моррис - 9, Браун - 8, Вуд - 8, Думбуйа - 8, King - 3, Боун, Гриффин, Кеннард, Роуз, Снелл, Томас, Фрейзер
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Лав - 20, Томпсон - 17, Маккинни - 15, Нэнс - 10, Портер - 9, Осман - 7, Гарлэнд - 6, Хенсон - 4, Экзам - 4, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Уэйд
Читайте также
- 28 января 2020
-
05:29
-
05:18
-
04:00
-
02:46
-
01:45
-
00:24
- 27 января 2020
-
23:47
-
22:52
-
21:40
-
21:33
-
20:39
-
20:27
-
19:55
-
18:57
-
18:23
-
17:52
-
17:31
-
16:38
-
16:16
-
15:22
-
15:00
-
14:45
-
14:01
-
13:40
-
13:28
-
13:06
-
12:43
-
12:34
-
12:24
-
12:03
-
11:26
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:33
Партнерский контент