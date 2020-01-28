«Кливленд» прервал свою 7-матчевую серию поражений, обыграв «Дейтройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 115:100.

Самый значительный вклад в победу «Кавальерс» внёс защитник Коллин Секстон, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора и 5 передач. Дабл-даблом в составе гостей отметился канадский центровой Тристан Томпсон – 17 очков, 11 подборов и 1 передача.



Больше всех очков в составе «Детройта» набрал разыгрывающий Реджи Джексон – 16 очков, а также 2 подбора и 2 передачи.



«Детройт Пистонс» (17-31) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Кливленд Кавальерс», прервав свою серию из 7 поражений кряду, – на 14-м месте.