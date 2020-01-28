Трипл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Орландо Мэджик». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 113:92.
Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Хит» Дункан Робинсон, набравший 21 очко и совершивший 5 подборов и 1 передачу. В составе «Мэджик» — черногорский центровой Никола Вучевич, отметившийся даба-даблом из 13 очков и 12 подборов, а также отдавший 4 передачи.
Трипл-дабл оформил американский центровой «Майами» Эдрис Адебайо. В его коллекции 20 очков, 10 подборов и 10 передач.
«Майами Хит» (32-14) занимает 3-е место в Восточной конференции. «Орландо Мэджик» (21-27), потерпев четвёртое поражение подряд, — 7-е место на Востоке.
В другом матче «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме уступил «Сакраменто Кингз» — 129:133.
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