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Трипл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Орландо»

Трипл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Орландо Мэджик». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 113:92.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Хит» Дункан Робинсон, набравший 21 очко и совершивший 5 подборов и 1 передачу. В составе «Мэджик» — черногорский центровой Никола Вучевич, отметившийся даба-даблом из 13 очков и 12 подборов, а также отдавший 4 передачи.

Трипл-дабл оформил американский центровой «Майами» Эдрис Адебайо. В его коллекции 20 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Майами Хит» (32-14) занимает 3-е место в Восточной конференции. «Орландо Мэджик» (21-27), потерпев четвёртое поражение подряд, — 7-е место на Востоке.

В другом матче «Миннесота Тимбервулвз» в овертайме уступил «Сакраменто Кингз» — 129:133.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Робинсон - 21, Адебайо - 20, Батлер - 19, Горан Драгич - 14, Хироу - 13, Джонс - 8, Олиник - 8, Леонард - 5, Уэйтерс - 3, Джонсон - 2, Alexander, Vincent, Нанн, Окпала, Сильва, Уинслоу, Хаслем
Орландо Мэджик: Вучевич - 13, Гордон - 13, Фульц - 12, Росс - 11, Бамба - 10, Картер-Уильямс - 9, Фурнье - 9, Берч - 7, Ивунду - 6, Джонсон - 2, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
129 : 133
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 36, Ковингтон - 24, Таунс - 23, Напьер - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Маклафлин - 8, Окоги - 7, Дьенг - 5, Калвер - 5, Мартин - 2, Reid, Белл, Вонле, Краббе, Лейман, Ноуэлл
Сакраменто Кингз: Хилд - 42, Фокс - 22, Бьелица - 20, Бэйзмор - 15, Барнс - 12, Богданович - 11, Джозеф - 4, Феррелл - 3, Дедмон - 2, Джайлс - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Толливер, Холмс
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