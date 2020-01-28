Результаты матчей НБА за 27 января 2020 года

27 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Майами Хит» дома победил «Орландо Мэджик». Бэм Адебайо («Майами») сделал трипл-дабл: на его счету 20 очков, 10 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 113:92 в пользу «Хит».

«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Лука Дончич («Даллас») отметился дабл-даблом, набрав 29 очков, собрав 11 подборов и отдав 5 передач. Итоговый счёт — 107:97 в пользу «Маверикс».

«Хьюстон Рокетс» в гостях выиграл у «Юты Джаз». Самым результативным игроком матча стал Эрик Гордон («Хьюстон»): 50 очков, 6 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 126:117 в пользу «Рокетс».