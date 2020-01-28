Результаты матчей НБА за 27 января 2020 года
27 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Майами Хит» дома победил «Орландо Мэджик». Бэм Адебайо («Майами») сделал трипл-дабл: на его счету 20 очков, 10 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 113:92 в пользу «Хит».
«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер». Лука Дончич («Даллас») отметился дабл-даблом, набрав 29 очков, собрав 11 подборов и отдав 5 передач. Итоговый счёт — 107:97 в пользу «Маверикс».
«Хьюстон Рокетс» в гостях выиграл у «Юты Джаз». Самым результативным игроком матча стал Эрик Гордон («Хьюстон»): 50 очков, 6 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 126:117 в пользу «Рокетс».
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 115
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Джексон - 16, Драммонд - 15, Михайлюк - 13, Галлоуэй - 11, Мейкер - 9, Моррис - 9, Браун - 8, Вуд - 8, Думбуйа - 8, King - 3, Боун, Гриффин, Кеннард, Роуз, Снелл, Томас, Фрейзер
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Лав - 20, Томпсон - 17, Маккинни - 15, Нэнс - 10, Портер - 9, Осман - 7, Гарлэнд - 6, Хенсон - 4, Экзам - 4, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Робинсон - 21, Адебайо - 20, Батлер - 19, Горан Драгич - 14, Хироу - 13, Джонс - 8, Олиник - 8, Леонард - 5, Уэйтерс - 3, Джонсон - 2, Alexander, Vincent, Нанн, Окпала, Сильва, Уинслоу, Хаслем
Орландо Мэджик: Вучевич - 13, Гордон - 13, Фульц - 12, Росс - 11, Бамба - 10, Картер-Уильямс - 9, Фурнье - 9, Берч - 7, Ивунду - 6, Джонсон - 2, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 21, Жильжо-Александер - 16, Галлинари - 14, Бертон - 11, Адамс - 9, Ноэль - 9, Диалло - 6, Dort - 5, Базли - 3, Мускала - 3, Hervey, Roberson, Roby, Надер, Пол, Фергюсон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Хардуэй-младший - 15, Порзингис - 14, Райт - 14, Клебер - 11, Брансон - 9, Карри - 8, Джексон - 5, Финни-Смит - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брокхофф, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
129 : 133
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 36, Ковингтон - 24, Таунс - 23, Напьер - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Маклафлин - 8, Окоги - 7, Дьенг - 5, Калвер - 5, Мартин - 2, Reid, Белл, Вонле, Краббе, Лейман, Ноуэлл
Сакраменто Кингз: Хилд - 42, Фокс - 22, Бьелица - 20, Бэйзмор - 15, Барнс - 12, Богданович - 11, Джозеф - 4, Феррелл - 3, Дедмон - 2, Джайлс - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Толливер, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Валентайн - 16, Саторански - 13, Янг - 13, Корнет - 12, Уайт - 11, Данн - 10, Хатчинсон - 8, Фелисио - 4, Mokoka, Арчидиаконоу, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Харрисон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 36, Миллз - 25, Poeltl - 16, Лайлз - 10, Гэй - 9, Уокер - 5, Мету - 4, Мюррей - 2, Форбс - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс, Олдридж, Уайт
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 126
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 36, Богданович - 30, Гобер - 12, Конли - 10, Кларксон - 8, Инглс - 7, Брэдли - 6, Ньянг - 5, О'Нил - 3, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Хьюстон Рокетс: Гордон - 50, Риверс - 21, Хаус - 21, Сефолоша - 9, Такер - 9, Frazier - 6, Маклемор - 6, Клемонс - 2, Хартенштайн - 2, Howard, Грин, Илариу, Капела, Уэстбрук, Харден, Чендлер
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