Леброн Джеймс выступил с эмоциональным заявлением по поводу гибели Коби Брайанта

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своём Instagram написал эмоциональное послание, выразив свои соболезнования семье погибшего при трагических обстоятельствах Коби Брайанта.
«Я ещё не готов, но нужно высказаться. Сижу здесь, пытаясь что-то написать для этого поста, но каждый раз, когда я пытаюсь, я начинаю снова плакать, просто думая о тебе, племяннице Джиджи и о дружбе, связи, братстве, которые у нас были! Я буквально недавно слышал твой голос в воскресенье утром, перед тем, как покинуть Филадельфию, чтобы вернуться в Лос-Анджелес. Не думал, что хоть раз в миллион лет, это будет последним разговором, который мы бы провели. WTF!!! Я с разбитым и опустошённым сердцем, мой брат! Я люблю тебя, большой брат. Моё сердце переходит к Ванессе и детям. Обещаю, я продолжу твоё наследие! Ты так много значишь для нас всех, особенно для «Лейкерс», и на мне лежит ответственность продолжать в том же духе! Пожалуйста, дай мне сил с небес выше и следи за мной! Как много я ещё хочу сказать, но просто не сумею сейчас, так как не могу сдержать эмоций.! До встречи, мой брат!», — написал Леброн.
Посмотреть фото и прочитать пост можно в Instagram Леброна Джеймса.
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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