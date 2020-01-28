Лидер «Оклахомы» Крис Пол был не в состоянии выйти на матч из-за гибели Брайанта

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол оказался не в состоянии выйти на паркет в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» из-за гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта. Это первый матч в сезоне-2019/2020, который пропустил Пол. «Оклахома» дома проиграла «Далласу» со счётом 97:107.
«У меня было несколько разговоров с Крисом. Я бы хотел, чтобы их содержание сохранилось в тайне. Это между мной и Крисом, но он в порядке. Для него это личная история, это его день», — приводит слова главного тренера «Оклахомы» Билли Донована ESPN.
Пол и Брайант дважды становились олимпийскими чемпионами в составе сборной США. Баскетболисты были близкими друзьями.
Напомним, вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
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