Вертолёт, на котором разбился Брайант, считается одним из самых безопасных в мире

Вертолёт Sikorsky S-76B, на котором 26 января в Калифорнии разбились знаменитый баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё 7 человек, считается одним из самых безопасных в мире, сообщает Globo Esporte.

Издание пишет, что этот вертолёт активно используется различными руководителями и знаменитостями как раз из-за своей безопасности. В официальных источниках сообщается, что статистика этой модели — 0,2 смерти на 100 тыс. часов полёта. С 2006 по 2016 год с ней произошло лишь два несчастных случая, которые унесли жизни 11 людей.

В 2009 году восемь человек погибли в результате того, что в лобовое стекло вертолёта ударился ястреб. В 2016 году крушение, унесшее жизни трёх людей, произошло из-за проблем с лопастью ротора. Оба трагических случая произошли в штате Луизиана.