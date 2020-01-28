В Италии в честь погибшего Брайанта назовут площадь
Площадь в итальянском городе Реджо-Эмилия будет носить имя баскетболиста Коби Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе. Об этом сообщил глава города Лука Векки.
«Новая площадь Реджо-Эмилии на улице Гуаско будет названа в честь Коби Брайанта. Он был одним из нас, начинал здесь играть в баскетбол, а его отец в это время выступал за главную команду. Частичка нашего города вошла в него навсегда, он называл это место своим вторым домом. Покойся с миром, Коби, Реджо-Эмилия тебя не забудет», — написал Векки в своём «фейсбуке».
Частный вертолёт с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джинна.
Гибель Коби предсказали 7 лет назад. Да, что он разобьётся на вертолёте
Некто .Noso заглянул в будущее, и глаз его оказался чёрным.
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