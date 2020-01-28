В вертолёте погибшего Брайанта не было «чёрного ящика»

При осмотре вертолёта, в котором разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант, не было обнаружено так называемого чёрного ящика, то есть бортового самописца, сообщает TMZ, ссылаясь на слова представителя Национального совета транспортной безопасности.

Сообщается, что бортового самописца не было на предполагаемом месте, однако на борту находился iPad, который использовался для прокладывания маршрута, отслеживания погодных условий и прочих необходимых пилоту вещей.

Полиция Лос-Анджелеса огородила периметр вокруг места катастрофы, чтобы никто из гражданских лиц не мог помешать расследованию аварии или забрать что-то, что может оказаться важной уликой.

Напомним, вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.