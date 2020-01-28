Память погибшей 13-летней дочери Брайанта почтили особым образом. Фото

В «Хаскис», одной из сильнейших программ в женском студенческом баскетболе США, почтили память 13-летней Джинны Брайант, дочери знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который также погиб в результате крушения вертолёта.

По слухам, у Брайантов были предварительные договорённости с «Хаскис» на предмет возможных выступлений Джинны в этой программе в будущем. На фоне трагических событий в «Хаскис» перед очередным матчем команды выложили на скамейку майку с номером 2, под которым выступала Джинна.

«Мамбасита — «Хаски» навсегда!» — сказано в подписи к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хаскис».

Напомним, помимо Брайанта и его дочери погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.