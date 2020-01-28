Петиция с призывом изменить эмблему НБА в честь Брайанта собрала более 1,5 млн подписей

Ранее на сайте Change.org появилась петиция болельщиков с призывом к руководству Национальной баскетбольной ассоциации изменить эмблему лиги в честь Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта. Сейчас на эмблеме НБА изображён силуэт Джерри Уэста, а посмотреть предлагаемые варианты можно в «Твиттере».
Если у вас не видно изображений, их можно посмотреть в «твиттере» пользователя Jeremiah the Great.
На момент публикации этой новости петицию подписали более 1,5 млн пользователей.
Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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