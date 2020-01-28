УНИКС усилился форвардом «Автодора» Куком

Руководство казанского УНИКСа объявило о подписании контракта с американским форвардом Элджином Куком, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере».
27-летний баскетболист проводит первый сезон в России. Регулярный чемпионат он начинал в составе саратовского «Автодора». За саратовцев Кук успел провести в Единой лиге ВТБ 14 матчей, набирая в них 15,4 очка, собирая 5,5 подбора и совершая 1,7 передачи.
В прошлом Кук также выступал за немецкий «Людвигсбург» и хорватскую «Цедевиту». Вначале карьеры он пробовал пробиться в НБА.
После неудачного для себя драфта 2016 года он выступал в Летней лиге НБА в составе «Сакраменто Кингз», а позже пробовал свои силы в Лиге развития в составе фарм-клуба «Голден Стэйт Уорриорз» «Санта-Круз Уорриорз».
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