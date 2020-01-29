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51 очко Миддлтона помогло «Милуоки» обыграть «Вашингтон», у Била – 47 очков

51 очко Миддлтона помогло «Милуоки» обыграть «Вашингтон», у Била – 47 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 151:131.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 10 подборов. Эрик Бледсо также оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 47 очков. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

«Милуоки» продлил победную серию до 9 матчей. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 130:114. «Бостон Селтикс» в свою очередь на выезде обыграл «Майами Хит» со счётом 109:101.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
151 : 131
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 51, Бледсо - 34, Дивинченцо - 16, Лопес - 10, Ильясова - 9, Лопес - 9, Мэттьюз - 9, Корвер - 6, Коннотон - 5, Хилл - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 47, Брайант - 18, Браун - 16, Томас - 16, Дав. Бертанс - 15, Бонга - 7, Смит - 6, Маинми - 4, Pasecniks - 2, Вагнер, Макрай, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Ибака - 24, Сиакам - 24, Ванвлит - 19, Дэвис - 15, Лоури - 12, Марк Газоль - 10, Буше - 9, Пауэлл - 6, Томас - 5, Ануноби - 4, Джонсон - 2, Watson, Бриссетт, Маккоу, Миллер, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Атланта Хоукс: Коллинс - 28, Реддиш - 18, Янг - 18, Хантер - 15, Картер - 10, Хаертер - 9, Джонс - 7, Тиг - 5, Браун - 2, Гудвин - 2, Бембри, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
101 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Батлер - 20, Адебайо - 16, Робинсон - 12, Уэйтерс - 11, Джонс - 10, Хироу - 6, Леонард - 2, Сильва - 1, Alexander, Vincent, Джонсон, Нанн, Окпала, Олиник, Уинслоу, Хаслем
Бостон Селтикс: Хэйворд - 29, Браун - 25, Уокер - 16, Смарт - 11, Тайс - 10, Оджелей - 7, Уонамэйкер - 6, Уильямс - 5, Waters, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Тейтум, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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