Появилось видео полёта вертолёта Брайанта незадолго до крушения

26 января в результате крушения вертолёта погиб один из лучших баскетболистов в истории спорта, бывший атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Коби Брайант. Ему был 41 год.
Один из пользователей «Твиттера» опубликовал видео, на котором запечатлён полёт вертолёта Брайанта незадолго до трагедии.
«Я пытаюсь снимать на видео и фотографировать все странные вещи, происходящие над моим домом в Глендейле, Калифорния. К сожалению, сегодня утром я не осознавал, что снимаю вертолёт с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами за 31 минуту до того, как они разбились», — написал пользователь в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть в «твиттере» THEIR ONLY DREAMS.
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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