Модель Волански выбежала в купальнике на трассу с плакатом о Брайанте

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2) почтила память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта.

Девушка появилась в купальнике на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Шладминге, держа в руках плакат с надписью «Покойся с миром, Коби Брайант, 24».

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun Football.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».