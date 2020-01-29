Обнаружены тела всех девяти погибших в крушении вертолёта Брайанта

Тела всех девяти погибших извлечены из-под обломков вертолёта, в котором летел знаменитый баскетболист Коби Брайант. Останки доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса. Следователи осмотрят тела и формально идентифицируют личности погибших, сообщает AFP.

Напомним, вместе с Брайантом и его 13-летней дочерью Джинной погибли её одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

