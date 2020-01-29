Обнаружены тела всех девяти погибших в крушении вертолёта Брайанта

Тела всех девяти погибших извлечены из-под обломков вертолёта, в котором летел знаменитый баскетболист Коби Брайант. Останки доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса. Следователи осмотрят тела и формально идентифицируют личности погибших, сообщает AFP.
Напомним, вместе с Брайантом и его 13-летней дочерью Джинной погибли её одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.
Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
- 29 января 2020
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
07:28
-
07:07
-
06:40
-
06:01
-
00:56
- 28 января 2020
-
23:31
-
22:33
-
21:29
-
20:37
-
19:28
-
18:35
-
17:59
-
16:00
-
15:07
-
14:03
-
12:33
-
12:00
-
11:16
-
11:00
-
10:09
-
09:04
-
09:00
-
08:26
-
07:56
-
07:31
-
07:11
-
05:29
-
05:18
-
04:00
-
02:46
-
01:45
-
00:24