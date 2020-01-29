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Стали известны подробности авиакатастрофы, в которой погиб Брайант

Стали известны подробности авиакатастрофы, в которой погиб Брайант
Баскетбол / НБА 0

Вертолёт, в котором погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, столкнулся с холмом примерно в 6-9 метрах от его вершины, сообщает ESPN, ссылаясь на слова представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

В NTSB сообщили, что перед крушением вертолёт попытался выбраться из слоя облаков, затем накренился влево, после чего связь с бортом была потеряна. В этот момент воздушное судно находилось на высоте 700 метров. Время от начала падения до удара о землю составило около минуты.

Также в NTSB подтвердили, что в вертолёте отсутствовали система предупреждения столкновения с наземными препятствиями, так называемый чёрный ящик, то есть бортовой самописец, и устройство записи переговоров в кабине пилота, поэтому расследование причин крушения займёт около года.

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в крушении вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой
Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.
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