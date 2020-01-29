Пост Леброна в память о Брайанте за сутки ворвался в топ-10 по числу лайков в «Инстаграме»

Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал трогательный пост в «Инстаграме», посвящённый знаменитому баскетболисту Коби Брайанту, который разбился 26 января в результате крушения вертолёта. За сутки пост Леброна вышел на девятое место по количеству полученных лайков за всю историю «Инстаграма». На момент публикации этой новости он собрал более 14,3 млн лайков.

Если у вас не отображается пост, его можно посмотреть в «инстаграме» Джеймса.

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в результате крушения вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Стали известны подробности авиакатастрофы, в которой погиб Брайант