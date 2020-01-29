«В этом мире всё можно подделать». О'Нил не сразу поверил, что Брайант погиб

Знаменитый баскетболист Шакил О'Нил, который выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Коби Брайантом, рассказал, как узнал о гибели бывшего партнёра по команде. Напомним, Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
«Я был дома, тренировался внизу с сыном Шакиром и племянником Коламбусом. В это время зашёл другой мой племянник. Он был весь в слезах. Затем он показал мне свой телефон с этой новостью. Я крикнул на него, чтобы он убрал его подальше от моих глаз. Мы же живём в таком мире, где всё можно подделать с помощью компьютера. Я не хотел верить в это. Потом мне все начали звонить, и эта информация подтвердилась.
Я давно не чувствовал такой боли. Мне 47 лет. Я потерял двух бабушек, сестру, а теперь и младшего брата», — сказал О'Нил в передаче NBA on TNT.
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