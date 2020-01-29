Матчи Единой лиги ВТБ 1 и 2 февраля начнутся с минуты молчания в память о Брайанте

В Единой лиге ВТБ сообщили, что все матчи регулярного чемпионата, запланированные на 1 и 2 февраля, начнутся с минуты молчания в память о знаменитом баскетболисте Коби Брайанте, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января.

«Все матчи Единой лиги ВТБ 1 и 2 февраля начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте, одном из величайших баскетболистов в истории», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» Единой лиги ВТБ.

1 февраля состоится матч «Зелёна-Гура» — «Нижний Новгород», а 2 февраля — «Енисей» — «Парма», «Автодор» — «Локомотив-Кубань», «Зенит» — «Калев», «Цмоки-Минск» — «Астана» и УНИКС — «Химки».

Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в авиакатастрофе погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.