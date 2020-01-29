Определились составы «Звёзд России» и «Звёзд мира» на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 22 издания, стали известны составы команд на Матч всех звёзд, который пройдёт 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Ещё по два уайлд-кард для каждой сборной имеет лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.
«Звёзды России»: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артём Забелин («Парма»).
«Звёзды мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («Парма»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Юнас Йеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелёна-Гура»), Густаво Айон («Зенит»).
Составы команд формировались в соответствии со следующими правилами: каждая команда должна состоять из 10 игроков — 5 защитников и 5 представителей передней линии; в каждой сборной не должно быть более двух игроков из одного клуба.
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