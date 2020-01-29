Крис Пол опубликовал трогательный пост в память о погибшем друге Брайанте

Лидер клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол опубликовал в «Инстаграме» сообщение, посвящённое знаменитому баскетболисту Коби Брайанту, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января. Спортсмены были близкими друзьями, несмотря на то что не раз соперничали на площадке, и Пол, узнав о гибели Брайанта, оказался не в состоянии выйти на матч с «Даллас Маверикс».
«Не знаю, смогу ли когда-нибудь полностью переварить это. Мои родители всегда говорили, что всё происходит не просто так, а по замыслу бога. Однако в этот раз всё иначе.
Сломанные пальцы, порванный ахилл — всё это не имело значения. Ты сумел преодолеть всё это! Мы так сильно соперничали друг с другом, что я даже не успевал сказать, как пристально следил за тобой. Мне необходимо было понять, насколько лучше я должен стать и насколько усерднее должен работать.
Любовь, которую ты испытывал к игре, и близко не подобралась к той, что ты испытывал к своим девочкам! Ко всем пятерым! А Джиджи, с которой мы уже обговорили её брак с маленьким Крисом, была прекрасна, как никогда! Я надеялся, что моя малышка будет смотреть на меня так же, как Джиджи смотрит на тебя.
Я люблю тебя и буду скучать по тебе всем сердцем, брат мой! Вся моя любовь к Ванессе и всем членам её семьи», — написал баскетболист.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Пола.
Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в авиакатастрофе погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
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