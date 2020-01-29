16 очков Захарова не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Каршиякой»

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете уступил турецкой «Каршияке» в матче второго группового этапа Кубка Европы-ФИБА.



«Каршияка» с первой четверти захватила инициативу в матче, выиграв игровой отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Енисею» удалось прибавить, однако десятиминутку они проиграли с минимальным отставанием — к большому перерыву счёт на табло был 44:36 в пользу «Каршияки».



В третьей четверти турецкому клубу удалось совершить рывок в 17 очков, что превратило заключительную десятиминутку в формальность. В ней «Енисей» смог отыграть только два очка. Итоговый счёт встречи — 96:73 (24:17, 20:19, 29:12, 23:25) в пользу «Каршиякри».



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордан Морган, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. В составе красноярского клуб Денис Захаров набрал 16 очков.