Хиллиард: каждый раз, когда мне было плохо, я задавал себе вопрос: а что бы сделал Коби?

Форвард ЦСКА Дэрран Хиллиард рассказал, какое влияние на него оказал легенда баскетбола Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолёта 26 января. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны в результате крушения вертолёта погибли ещё семь человек, включая пилота.



«Коби был для меня самой влиятельной фигурой в баскетболе. Каждый раз, когда мне было плохо морально или физически, я задавал себе вопрос: а что бы сделал Коби? Настолько он был для меня важным человеком. Коби оказал влияние на мою манеру играть, мыслить, анализировать своё положение в игре и в команде, научил меня не переживать из-за упущенных возможностей.



Я думаю, он оказал на меня даже большее влияние, когда ушёл из большого баскетбола. Он поставил жирную точку как игрок своим последним выходом на поле, заработав 60 (!) очков для команды. Но то, что случилось с ним после, вселяет в меня надежду, что, даже когда мне придётся сказать до свидания игре, я всё равно смогу чего-то достичь и вне баскетбола. Коби вселил в меня веру в лучшее будущее», — приводит слова Дэррана Хиллиарда Sport24.