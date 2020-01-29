24 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче топ-16 Еврокубка с «Галатасараем»

Казанский УНИКС на выезде проиграл «Галатасараю» в матче топ-16 Еврокубка — 76:90.



«Галатасарай» с первых минут захватил лидерство, выиграв первый игровой отрезок с разницей в 10 очков. Вторая четверть также осталась за турецким коллективом — к большому перерыву из преимущество достигло 14 очков.



В третьей четверти УНИКСу удалось отыграть три очка отставания, однако в заключительной десятиминутке казанцам не удалось навязать свою игру хозяевам паркета — четверть завершилась вничью. Итоговый счёт встречи — 90:76 (27:17, 22:18, 19:22, 22:19) в пользу хозяев.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Аарон Харрисон, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов — на счету Зака Огюста. В составе казанцев 24 очка набрал Эрик Макколлум.