24 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче топ-16 Еврокубка с «Галатасараем»

Казанский УНИКС на выезде проиграл «Галатасараю» в матче топ-16 Еврокубка — 76:90.
«Галатасарай» с первых минут захватил лидерство, выиграв первый игровой отрезок с разницей в 10 очков. Вторая четверть также осталась за турецким коллективом — к большому перерыву из преимущество достигло 14 очков.
В третьей четверти УНИКСу удалось отыграть три очка отставания, однако в заключительной десятиминутке казанцам не удалось навязать свою игру хозяевам паркета — четверть завершилась вничью. Итоговый счёт встречи — 90:76 (27:17, 22:18, 19:22, 22:19) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Аарон Харрисон, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов — на счету Зака Огюста. В составе казанцев 24 очка набрал Эрик Макколлум.
- 29 января 2020
-
22:09
-
20:54
-
19:20
-
18:22
-
17:20
-
16:41
-
15:00
-
13:35
-
13:26
-
12:35
-
11:57
-
10:42
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
07:28
-
07:07
-
06:40
-
06:01
-
00:56
- 28 января 2020
-
23:31
-
22:33
-
21:29
-
20:37
-
19:28
-
18:35
-
17:59
-
16:00
-
15:07
-
14:03
-
12:33
-
12:00
-
11:16
-
11:00
-
10:09