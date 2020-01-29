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24 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче топ-16 Еврокубка с «Галатасараем»

24 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче топ-16 Еврокубка с «Галатасараем»
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС на выезде проиграл «Галатасараю» в матче топ-16 Еврокубка — 76:90.

«Галатасарай» с первых минут захватил лидерство, выиграв первый игровой отрезок с разницей в 10 очков. Вторая четверть также осталась за турецким коллективом — к большому перерыву из преимущество достигло 14 очков.

В третьей четверти УНИКСу удалось отыграть три очка отставания, однако в заключительной десятиминутке казанцам не удалось навязать свою игру хозяевам паркета — четверть завершилась вничью. Итоговый счёт встречи — 90:76 (27:17, 22:18, 19:22, 22:19) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Аарон Харрисон, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов — на счету Зака Огюста. В составе казанцев 24 очка набрал Эрик Макколлум.

Еврокубок. Группа G. 4-й тур
29 января 2020, среда. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Галатасарай: Харрисон - 28, Уэбстер - 19, Кёксал - 18, Огюст - 11, Ольмаз - 7, Пойтресс - 5, Гёкалп - 2, Айдын, Коркмаз, Тугсал, Эрдениз
УНИКС: Макколум - 24, Тайус - 13, Морган - 11, Теодор - 9, Лиходей - 6, Паульссон - 6, Смит - 3, Уилсон - 3, Каймакоглу - 1, Колесников, Сергеев, Узинский
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