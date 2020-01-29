НБА не намерена менять эмблему лиги в честь Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация не намерена менять эмблему лиги в честь Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта, сообщает Yahoo Sports. По информации источника, в лиге не хотят ассоциировать лигу с достижениями одного человека.



В настоящее время петиция болельщиков на сайте Change.org собрала более 2 млн подписей.



Сейчас на эмблеме НБА изображён силуэт Джерри Уэста, однако лига никогда не подтверждала, что это именно образ легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс», одного из величайших игроков в истории НБА.



Напомним, помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны, погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».