Куртинайтис: для ЦСКА без разницы, где играть — дома или на выезде, они везде хороши

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.
«У нас много проблем небаскетбольного плана, связанных с травмами. У ЦСКА ситуация не лучше, так как у них тоже много потерь. Все мы понимаем важность этого матча, тем более эта игра Евролиги, на которую армейцы всегда настроены лучше. Каждый матч с ЦСКА проходит по новому сценарию и уже неважно, что было раньше. В прошлый раз мы сыграли хорошо, дали хорошую энергию, а ЦСКА уступил именно в этом плане, так как у них были игры в Калининграде.
Главное же не изменилось: у них очень хорошая команда с хорошим тренером, все же к нам приедет чемпион Евролиги. Конечно, хочется выиграть, хотя будет непросто, так как для ЦСКА без разницы, где играть — дома или на выезде, они везде хороши», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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