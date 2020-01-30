Кармело Энтони хочет закончить карьеру в «Портленде»

Лёгкий форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони признался, что хотел бы завершить карьеру игрока именно в команде из штата Орегон.
«Я бы хотел здесь остаться. Портленд — то место, где мне хочется закончить карьеру. Это могло случиться раньше, но всё получилось иначе. Сейчас это именно то место, где я хотел бы поставить точку», — цитирует игрока Portland Tribune.
В текущем розыгрыше чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Энтони набирает в среднем 16,1 очка и делает 6,5 подбора за матч. Контракт 35-летнего игрока с «Портлендом» действует до конца сезона-2019/2020. Ранее Кармело Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». В составе сборной США Энтони трижды становился олимпийским чемпионом.
- 30 января 2020
-
07:05
-
06:13
-
05:35
-
00:43
- 29 января 2020
-
23:50
-
22:09
-
20:54
-
19:20
-
18:22
-
17:20
-
16:41
-
15:00
-
13:35
-
13:26
-
12:35
-
11:57
-
10:42
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
07:28
-
07:07
-
06:40
-
06:01
-
00:56
- 28 января 2020
-
23:31
-
22:33
-
21:29
-
20:37
-
19:28
-
18:35
-
17:59
-
16:00
-
15:07
-
14:03