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Кармело Энтони хочет закончить карьеру в «Портленде»

Кармело Энтони хочет закончить карьеру в «Портленде»
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони признался, что хотел бы завершить карьеру игрока именно в команде из штата Орегон.

«Я бы хотел здесь остаться. Портленд — то место, где мне хочется закончить карьеру. Это могло случиться раньше, но всё получилось иначе. Сейчас это именно то место, где я хотел бы поставить точку», — цитирует игрока Portland Tribune.

В текущем розыгрыше чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Энтони набирает в среднем 16,1 очка и делает 6,5 подбора за матч. Контракт 35-летнего игрока с «Портлендом» действует до конца сезона-2019/2020. Ранее Кармело Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». В составе сборной США Энтони трижды становился олимпийским чемпионом.

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