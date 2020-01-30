38 очков Дерозана помогли «Сан-Антонио» обыграть «Юту»

На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Сан-Антонию (штат Техас, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Игра завершилась со счётом 127:120 в пользу «Спёрс».

Лучшей результативностью в составе «Сан-Антонио» отметился Демар Дерозан, на его счету 38 очков и пять подборов. Лучшим у «Юты» стал Донован Митчелл, на его счету 31 очко и один подбор, второй показатель у австралийца Патти Милза — 18 очков, ни одного подбора. Дабл-дабл на свой счёт записал французский центровой Руди Гобер — 17 очков, 19 подборов.

После этой встречи «Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» расположился на девятой строчке.