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38 очков Дерозана помогли «Сан-Антонио» обыграть «Юту»

38 очков Дерозана помогли «Сан-Антонио» обыграть «Юту»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Сан-Антонию (штат Техас, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Игра завершилась со счётом 127:120 в пользу «Спёрс».

Лучшей результативностью в составе «Сан-Антонио» отметился Демар Дерозан, на его счету 38 очков и пять подборов. Лучшим у «Юты» стал Донован Митчелл, на его счету 31 очко и один подбор, второй показатель у австралийца Патти Милза — 18 очков, ни одного подбора. Дабл-дабл на свой счёт записал французский центровой Руди Гобер — 17 очков, 19 подборов.

После этой встречи «Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» расположился на девятой строчке.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
127 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 38, Миллз - 18, Мюррей - 16, Белинелли - 10, Гэй - 10, Уайт - 10, Форбс - 9, Лайлз - 6, Poeltl - 4, Уокер - 4, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс, Олдридж
Юта Джаз: Митчелл - 31, Кларксон - 20, Богданович - 17, Гобер - 17, Конли - 12, О'Нил - 8, Инглс - 7, Брэдли - 4, Ньянг - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
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