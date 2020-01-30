Главный тренер «Лейкерс»: гибель Брайанта сильнее сплотила команду
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал, как на его подопечных повлияла гибель Коби Брайанта. Напомним, Брайант, который 26 января погиб в результате крушения вертолёта, на протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, защищал цвета клуба из «Лос-Анджелеса».
«Не думаю, что это может сломить нас. Это лишь укрепило то, о чём мы думали в ходе всего сезона, а именно тот момент, что мы очень быстро стали семьёй.
Мы понимаем важность происходящего, понимаем, какая у нас есть возможность в этом сезоне. Случившееся лишь сблизило нас», — приводит слова Вогеля ESPN.
Помимо Брайанта в авиакатастрофе погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
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Вдова Коби открыла фонд для сбора средств в пользу семей, пострадавших при падении вертолёта.
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