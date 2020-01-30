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Леонард рассказал, что часто летал с пилотом вертолёта Брайанта

Леонард рассказал, что часто летал с пилотом вертолёта Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал, что не раз совершал рейсы с Арой Зобаяном, пилотом вертолёта, в результате крушения которого погиб Коби Брайант. Помимо Брайанта и Зобаяна в авиакатастрофе погибли 13-летняя дочь баскетболиста Джинна и ещё шесть человек.

«Я говорил с ним о передвижении на вертолёте перед переездом в Лос-Анджелес. Я видел, как быстро он перемещается в Ньюпорт и обратно. Коби сказал, что делает это на протяжении 17 лет. Иногда я пользовался услугами того же пилота и в целом действовал по той же схеме. Весь процесс моего перемещения из Сан-Диего в Лос-Анджелес был таким же, как у Коби.

Ара был отличным парнем. Он был одним из лучших пилотов. Тот парень, которому ты доверишь перелёт из одного города в другой. Не могу поверить в случившееся», — цитирует Леонарда ESPN.

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Вдова Коби открыла фонд для сбора средств в пользу семей, пострадавших при падении вертолёта.
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