Леонард рассказал, что часто летал с пилотом вертолёта Брайанта

Лидер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал, что не раз совершал рейсы с Арой Зобаяном, пилотом вертолёта, в результате крушения которого погиб Коби Брайант. Помимо Брайанта и Зобаяна в авиакатастрофе погибли 13-летняя дочь баскетболиста Джинна и ещё шесть человек.

«Я говорил с ним о передвижении на вертолёте перед переездом в Лос-Анджелес. Я видел, как быстро он перемещается в Ньюпорт и обратно. Коби сказал, что делает это на протяжении 17 лет. Иногда я пользовался услугами того же пилота и в целом действовал по той же схеме. Весь процесс моего перемещения из Сан-Диего в Лос-Анджелес был таким же, как у Коби.

Ара был отличным парнем. Он был одним из лучших пилотов. Тот парень, которому ты доверишь перелёт из одного города в другой. Не могу поверить в случившееся», — цитирует Леонарда ESPN.