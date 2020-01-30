Кармело Энтони вышел на 17-е место по количеству очков в НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони вышел на 17-е место по количеству очков в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Хьюстон Рокетс» Энтони набрал 6 очков, и теперь в активе игрока 26 073 очка. По этому показателю он опередил Кевина Гарнетта, в активе которого 26071 очков за карьеру.
Энтони выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2003 года. За это время он успел поиграть в составах таких команд, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.
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