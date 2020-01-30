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Ирвинг: наследие Брайанта будет жить вечно, а я продолжу его лучшие традиции

Ирвинг: наследие Брайанта будет жить вечно, а я продолжу его лучшие традиции
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на гибель легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

«На протяжении последних дней я готовился к подобному моменту, пытался подобрать слова, но мне очень трудно это сделать. Семена, которые посадил Брайант в каждом из нас, продолжат расти. Наследие Коби будет жить вечно. Он был философом, учителем. Он оставил много хорошего после себя. И я продолжу его лучшие традиции», — приводит слова Кайри Ирвинга Clutch Points.

Напомним, 26 января Брайант погиб в результате крушения вертолёта в пригороде Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

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