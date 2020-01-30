Вадеева — о гибели Брайанта: это учит ценить каждый день и проживать его, как последний

Капитан и лидер женской сборной России по баскетболу, центровая клуба WNBA «Лос-Анджелес Спаркс» Мария Вадеева высказалась на тему гибели легенды НБА Коби Брайанта.



«Я никогда не представляла, что в моей жизни будет так много переездов!

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Мне всегда нравилось уезжать, смотреть новые страны и города, потому что я обожаю путешествовать — для меня это счастье. Но никогда не думала, что будет настолько насыщенно…

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Сейчас я уже научилась правильно рассчитывать своё время, чтобы во время наших выездов успевать выделять пару часов на просмотр центра каждого нового города. Очень важно ценить каждый момент своей жизни, наслаждаться местами, которые видишь, потому что, увы, никогда не знаешь, что может произойти.



Недавний уход Коби Брайнта, его дочки Джиджи и ещё 7 человек поверг меня в ужас. Но, к сожалению, подобные трагические события учат нас ценить каждый день и проживать его, как последний, не теряя ни минуты», — написала Вадеева в своём «инстаграме».