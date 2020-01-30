ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали ЦСКА.
Уже в первой десятиминутке «армейцы» захватили преимущество и повели с разницей в четыре очка — 23:19. К большому перерыву отрыв вырос до восьми баллов — 40:32. В третьей десятиминутке подопечные Итудиса фактически сняли вопрос о победителе, перевес «армейцев» составлял 21 балл — 59:38.
В заключительном игровом отрезке «Химки» совершили рывок, но на исход встречи это не повлияло. Победа ЦСКА — 78:69.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов оформил Йоханесс Фойгтманн. У «Химок» 27 очков набрал Алексей Швед. В составе команды лишь два игрока набрали двузначное количество очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
30 января 2020, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
69 : 78
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 27, Тимма - 12, Йович - 9, Букер - 6, Моня - 6, Йеребко - 5, Зайцев - 2, Карасёв - 2, Вяльцев, Гилл, Десятников
ЦСКА: Джеймс - 21, Фойгтман - 15, Хайнс - 13, Сент-Рос - 12, Антонов - 5, Хиллиард - 5, Боломбой - 4, Бейкер - 2, Хаккетт - 1, Курбанов, Куфос, Ухов
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