Куртинайтис — о поражении от ЦСКА: проблема «Химок» — в детских ошибках в нападении

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче очередного тура регулярного чемпионата Евролиги. По словам специалиста, его подопечные уступали соперникам в агрессии и совершали детские ошибки в нападении.

«Поздравляю ЦСКА и тренера Димитриса Итудиса с отличной победой. ЦСКА был лучше во всём, они были быстрее, агрессивнее, боролись за позиции и мячи намного лучше нас, поэтому и победили. Многие специалисты говорят о нашей защите, но проблема не в ней. Проблема — в наших детских ошибках в нападении, и вы видели, ошибки какого уровня мы сегодня совершили. Обычно мы имеем проблемы с подбором, но то, как мы сыграли сегодня… Невозможно выиграть матч Евролиги, сделав 18 потерь и позволив сопернику подобрать под нашим щитом 16 мячей.

Всё это говорит про характер, активность и желание выиграть. Это просто мужские качества, в которых мы сегодня уступили. Без этого выиграть у ЦСКА или любой другой команды Евролиги невозможно. Конечно, мы потеряли важного игрока Джереми Эванса, который обычно берёт по 7–10 подборов, и сегодня его отсутствие чувствовалось именно в этом компоненте. Однако это не даёт нам права так проигрывать борьбу за отскок, потому что у нас есть ещё десять игроков, которые должны бороться. Перед матчем я говорил: неважно, какие игроки играют, важно, как они играют и борются. Сегодня этой борьбы для победы было недостаточно», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок».