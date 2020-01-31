В НБА объявили об изменении формата Матча всех звёзд — 2020 в честь Коби Брайанта

Пресс-служба НБА на официальной странице лиги в «Инстаграме» разместила информацию об изменении формата Матча всех звёзд 2020 года.
Регламент игры претерпит радикальные изменения. Первые три четверти будут начинаться со счёта 0:0, и команды, таким образом, будут вести борьбу за победу в каждом отдельно взятом игровом отрезке. Четвёртая четверть не будет лимитирована привычными 12 минутами. Вместо этого в лиге решили установить отметку по набранным очкам.
Финальный результат будет сформирован посредством сложения всех набранных очков за предыдущие три четверти каждой команды и прибавлением 24 очков. Напомним, под 24-м номером выступал Коби Брайант.
Кроме того, каждая из команд получит право выбирать благотворительные организации, в которые будет перечислена помощь. За победу в четверти команда сможет перечислить $ 100 тыс., а за победу в матче — $ 200 тыс.
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