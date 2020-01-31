Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от крупного поражения в матче с «Барселоной»

В Барселоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».
В первой четверти гости сумели навязать фаворитам борьбу, что отразилось и в цифрах на табло — 21:21. Но уже во второй десятиминутке «Барселона» совершила мощный рывок и оторвалась от петербуржцев на 18 баллов — 53:35. После большого перерыва хозяева уверенно контролировали происходящее на паркете и довели матч до победы — 90:72.
Лучшими в составе победителей стали Малкольм Дилэйни и экс-игрок «Зенита» Кайл Курич, набравшие по 21 очку. У «Зенита» дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Густаво Айон. Ещё 16 очков на счету Эндрю Альбиси.
«Барселона» одержала третью победу кряду. «Зенит» потерпел второе поражение в пяти последних матчах Евролиги.
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