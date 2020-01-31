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Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от крупного поражения в матче с «Барселоной»

Дабл-дабл Айона не спас «Зенит» от крупного поражения в матче с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0

В Барселоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Зенит».

В первой четверти гости сумели навязать фаворитам борьбу, что отразилось и в цифрах на табло — 21:21. Но уже во второй десятиминутке «Барселона» совершила мощный рывок и оторвалась от петербуржцев на 18 баллов — 53:35. После большого перерыва хозяева уверенно контролировали происходящее на паркете и довели матч до победы — 90:72.

Лучшими в составе победителей стали Малкольм Дилэйни и экс-игрок «Зенита» Кайл Курич, набравшие по 21 очку. У «Зенита» дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Густаво Айон. Ещё 16 очков на счету Эндрю Альбиси.

«Барселона» одержала третью победу кряду. «Зенит» потерпел второе поражение в пяти последних матчах Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
30 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 72
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона: Делейни - 21, Курич - 21, Миротич - 15, Heurtel - 8, Клавер - 6, Ориола - 6, Томич - 6, Дэвис - 4, Абринес - 3, Рибас, Ханга, Шмитс
Зенит: Айон - 16, Альбиси - 16, Абромайтис - 9, Томас - 7, Пушков - 6, Трушкин - 6, Холлинс - 5, Балашов - 4, Воронов - 2, Рэнфро - 1, Айверсон, Понкрашов
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