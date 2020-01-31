Ватутин предложил придумать новое название для матчей ЦСКА — «Химки»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями об одном из самых принципиальных противостояний в отечественном баскетболе. По словам функционера, дуэль ЦСКА с «Химками» не должна называться «дерби Ленинградки».
«Вот все говорят о дерби Ленинградки. Это название устарело. да, раньше оно было актуально, но сейчас мы играем на Ходынке, „Химки“ — в Мытищах. Нет смысла продолжать эксплуатировать старое название. Креативные люди, придумайте новое название для матчей ЦСКА — »Химки"", — сказал Ватутин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, встреча регулярного чемпионата между «Химками» и ЦСКА завершилась победой «армейцев» — 78:69. Этот успех стал для команды Итудиса пятым кряду в Евролиге. «Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги.
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