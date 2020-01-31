Память о Коби, крик Тиммы и Мезенцев и «Пельмень» на трибунах. Яркие фото с «Химки» — ЦСКА

30 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали ЦСКА.
Уже в первой десятиминутке «армейцы» захватили преимущество и повели с разницей в четыре очка — 23:19. К большому перерыву отрыв вырос до восьми баллов — 40:32. В третьей десятиминутке подопечные Итудиса фактически сняли вопрос о победителе, перевес «армейцев» составлял 21 балл — 59:38.
В заключительном игровом отрезке «Химки» совершили рывок, но на исход встречи это не повлияло. Победа ЦСКА — 78:69.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов оформил Йоханесс Фойгтманн. У «Химок» 27 очков набрал Алексей Швед. В составе команды лишь два игрока набрали двузначное количество очков.
Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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