Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-даблы Янга и Коллинса помогли «Атланте» обыграть «Филадельфию»

Дабл-даблы Янга и Коллинса помогли «Атланте» обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 127:117.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 39 очков, 6 подборов и 18 передач. Больше всех очков в составе «Сиксерс» набрал разыгрывающий Бен Симмонс – 31, также на его счету 6 подборов и 5 передач.

Дабл-даблами отметились центровой Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (21 очко, 14 подборов и 3 передачи) и центровой «Атланты» Джон Коллинс (17 очков и 20 подборов).

«Атланта Хоукс» (13-36) занимает последнее (15-е) место в Восточной конференции. «Филадельфия Сиксерс» (31-18) – 6-е.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 39, Коллинс - 17, Хантер - 15, Джонс - 14, Картер - 14, Реддиш - 12, Хаертер - 12, Тиг - 4, Бембри, Браун, Грэм, Гудвин, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 31, Милтон - 27, Харрис - 21, Эмбиид - 21, Скотт - 11, Тибулл - 3, Эннис - 2, Смит - 1, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Коркмаз, Нето, О'Куинн, Ричардсон, Хорфорд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020