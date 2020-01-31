Дабл-даблы Янга и Коллинса помогли «Атланте» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 127:117.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 39 очков, 6 подборов и 18 передач. Больше всех очков в составе «Сиксерс» набрал разыгрывающий Бен Симмонс – 31, также на его счету 6 подборов и 5 передач.

Дабл-даблами отметились центровой Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (21 очко, 14 подборов и 3 передачи) и центровой «Атланты» Джон Коллинс (17 очков и 20 подборов).

«Атланта Хоукс» (13-36) занимает последнее (15-е) место в Восточной конференции. «Филадельфия Сиксерс» (31-18) – 6-е.