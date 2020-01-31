Дабл-даблы Янга и Коллинса помогли «Атланте» обыграть «Филадельфию»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 127:117.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 39 очков, 6 подборов и 18 передач. Больше всех очков в составе «Сиксерс» набрал разыгрывающий Бен Симмонс – 31, также на его счету 6 подборов и 5 передач.
Дабл-даблами отметились центровой Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (21 очко, 14 подборов и 3 передачи) и центровой «Атланты» Джон Коллинс (17 очков и 20 подборов).
«Атланта Хоукс» (13-36) занимает последнее (15-е) место в Восточной конференции. «Филадельфия Сиксерс» (31-18) – 6-е.
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 39, Коллинс - 17, Хантер - 15, Джонс - 14, Картер - 14, Реддиш - 12, Хаертер - 12, Тиг - 4, Бембри, Браун, Грэм, Гудвин, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 31, Милтон - 27, Харрис - 21, Эмбиид - 21, Скотт - 11, Тибулл - 3, Эннис - 2, Смит - 1, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Коркмаз, Нето, О'Куинн, Ричардсон, Хорфорд
Читайте также
- 31 января 2020
-
06:51
-
06:19
-
06:01
-
04:53
-
04:22
-
01:07
-
01:00
-
00:17
-
00:03
- 30 января 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:51
-
20:38
-
19:10
-
18:41
-
17:36
-
15:40
-
14:00
-
13:47
-
12:22
-
11:17
-
10:25
-
09:30
-
09:14
-
08:20
-
07:05
-
06:13
-
05:35
-
00:43
- 29 января 2020
-
23:50
-
22:09
-
20:54
-
19:20
-
18:22
-
17:20
Партнерский контент