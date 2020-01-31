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Результаты матчей НБА за 30 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 30 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

30 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Атланта Хоукс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс». Самым результативным игроком встречи стал Трэй Янг («Атланта»), который сделал дабл-дабл: 39 очков, 6 подборов и 18 передач. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») также оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Окончательный счёт — 127:117 в пользу «Хоукс».

«Бостон Селтикс» на своей площадке победил «Голден Стэйт Уорриорз». Гордон Хэйворд («Бостон») набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 119:104 в пользу «Селтикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома уступил «Сакраменто Кингз». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 124:103 в пользу «Сакраменто».

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
121 : 107
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Брайант - 21, Томас - 18, Браун - 12, Смит - 11, Бонга - 9, Дав. Бертанс - 6, Маинми - 6, Пэйтон II - 2, Уильямс - 2, Pasecniks, Вагнер, Макрай, Мэтьюз, Скофилд, Уолл, Хатимура
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Розир - 21, Вашингтон - 15, Эрнангомес - 12, Грэм - 11, Зеллер - 9, Мартин - 7, Монк - 7, Уильямс - 2, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 115
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Лав - 23, Секстон - 23, Гарлэнд - 16, Нэнс - 13, Портер - 13, Осман - 8, Экзам - 7, Маккинни - 2, Томпсон - 2, Хенсон - 2, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Уэйд
Торонто Рэпторс: Ибака - 26, Лоури - 23, Сиакам - 19, Пауэлл - 16, Буше - 10, Ануноби - 9, Ванвлит - 8, Маккоу - 4, Watson, Бриссетт, Джонсон, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 39, Коллинс - 17, Хантер - 15, Джонс - 14, Картер - 14, Реддиш - 12, Хаертер - 12, Тиг - 4, Бембри, Браун, Грэм, Гудвин, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 31, Милтон - 27, Харрис - 21, Эмбиид - 21, Скотт - 11, Тибулл - 3, Эннис - 2, Смит - 1, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Коркмаз, Нето, О'Куинн, Ричардсон, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Хэйворд - 25, Смарт - 21, Тейтум - 20, Браун - 18, Уокер - 13, Оджелей - 9, Тайс - 5, Уильямс - 4, Лэнгфорд - 2, Пуарье - 2, Waters, Грин, Кантер, Уильямс, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 22, Бёркс - 18, Ли - 11, Робинсон - 11, Грин - 9, Крисс - 9, Эванс - 8, Спеллмен - 7, Пул - 5, Пэскелл - 4, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 22, Харрелл - 21, Шамет - 15, Беверли - 11, Джордж - 8, Грин - 6, Макгрудер - 6, Зубац - 5, Харклесс - 4, Робинсон - 3, Паттерсон - 2, Coffey, Кабенгеле, Леонард, Мотли, Мэнн, Уолтон
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Хилд - 19, Джозеф - 16, Богданович - 15, Дедмон - 11, Бьелица - 9, Бэйзмор - 8, Барнс - 6, Джеймс - 4, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Джайлс, Джеффрис, Толливер, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Бартон - 18, Грант - 15, Крэйг - 13, Портер - 12, Бисли - 7, Моррис - 7, Дозьер - 6, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Пламли, Харрис, Чанчар, Эрнангомес
Юта Джаз: Кларксон - 37, Гобер - 21, Богданович - 18, Ньянг - 10, Инглс - 8, Митчелл - 4, О'Нил - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
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