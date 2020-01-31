Результаты матчей НБА за 30 января 2020 года

30 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Атланта Хоукс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс». Самым результативным игроком встречи стал Трэй Янг («Атланта»), который сделал дабл-дабл: 39 очков, 6 подборов и 18 передач. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») также оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Окончательный счёт — 127:117 в пользу «Хоукс».

«Бостон Селтикс» на своей площадке победил «Голден Стэйт Уорриорз». Гордон Хэйворд («Бостон») набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 119:104 в пользу «Селтикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома уступил «Сакраменто Кингз». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 124:103 в пользу «Сакраменто».