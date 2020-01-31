Результаты матчей НБА за 30 января 2020 года

30 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Атланта Хоукс» дома обыграл «Филадельфию Сиксерс». Самым результативным игроком встречи стал Трэй Янг («Атланта»), который сделал дабл-дабл: 39 очков, 6 подборов и 18 передач. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») также оформил дабл-дабл, набрав 21 очко, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Окончательный счёт — 127:117 в пользу «Хоукс».
«Бостон Селтикс» на своей площадке победил «Голден Стэйт Уорриорз». Гордон Хэйворд («Бостон») набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 119:104 в пользу «Селтикс».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома уступил «Сакраменто Кингз». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 124:103 в пользу «Сакраменто».
- 31 января 2020
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
09:27
-
09:02
-
06:51
-
06:19
-
06:01
-
04:53
-
04:22
-
01:07
-
01:00
-
00:17
-
00:03
- 30 января 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:51
-
20:38
-
19:10
-
18:41
-
17:36
-
15:40
-
14:00
-
13:47
-
12:22
-
11:17
-
10:25
-
09:30
-
09:14
-
08:20
-
07:05
-
06:13
-
05:35
-
00:43
- 29 января 2020
-
23:50